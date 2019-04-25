Чао «Владимир-Волынская птицефабрика» начинает строительство нового цеха переработки Эпикур, который позволит предприятию увеличить производство курятины в два раза.

Новые производственные мощности будут отведены для ТМ «Эпикур» – куриного мяса, выращенного без антибиотиков и стимуляции роста.

Бренд Эпикур – это принципиально новый по качеству продукт, который за год своего существования совершил настоящий прорыв на рынке курятины Украины. Развитие этого бренда натуральной курятины имеет стратегическое значение в деятельности птицефабрики, поскольку спрос в торговых сетях на новую продукцию Эпикур возрастает почти на 40% ежемесячно.

Строительство нового убойного цеха позволит удовлетворить существующие потребности рынка Украины и подготовиться к экспорту курятины в Европу. Стоимость проекта, на участке площадью 12,96 га за пределами населенных пунктов, оценивается в 38 млн €.

Проект предусматривает строительство цеха переработки мощностью 13,5 тысяч бройлеров в час, и более 50 технологических и вспомогательных зданий и сооружений. Кроме того, особенностью проекта является автоматизация всех производственных процессов убойного цеха, полное оснащение современным оборудованием от известных европейских производителей и надежная система эко-безопасности объекта за счет вторичной переработки производственных отходов и очистных сооружений.

Строительство нового убойного цеха «Эпикур» планируют завершить за 1,5 – 2 года, что позволит Владимир-Волынский птицефабрике получить «еврономер» для экспорта в страны ЕС и выйти на принципиально новый уровень развития.

"Эпикур – революция рынка курятины Украины. Это принципиально новый формат производства и качество куриного м'яса, выращенного без антибиотиков. Продукт, которому мы доверяем сами, потому что он создан для здоровой и полноценной жизни. Сегодня Эпикур это уже больше чем просто бренд натуральной и вкусной курятины –это новые стандарты, ценности и культура ведения бизнеса" - говорит Алина Сыч, Генеральный директор Чао «Владимир-Волынская птицефабрика»

Информационная справка:

Чао «Владимир-Волынская птицефабрика» – современный украино-голландское предприятие, которое входит в 3-ку лидеров национального рынка курятины По результатам 2017 года доля птицефабрики по объему производства составляла около 6%.

Птицефабрика расположена в экологически чистом регионе Украины, в 12 километрах от границы с Польшей, в с. Федоровка, Владимир-Волынского р-на, Волынской области.

До инфраструктуры птицефабрики входят 100 птичников, расположенных на 11 площадках по выращиванию птицы, собственный убойный цех и комбикормовый завод мощностью производства 50 т сырья в час, около 4 га земли для выращивания кукурузы, сои, пшеницы и рапса.

Гордость Владимир-Волынской птицефабрики – бренд Эпикур, вкусное и полезное куриное мясо, которое выращено без антибиотиков и стимуляции роста.

Отсутствие антибиотиков и других вредных примесей на всех этапах производства подтверждают регулярные анализы в государственных профильных лабораториях на 10-й, 20-й, 30-й и 42-й день выращивания курицы, и дополнительные лабораторные исследования курятины перед упаковкой.

Команда Эпикур – это более чем 1200 специалистов в 7 областных филиалах: во Владимире-Волынском, Львове, Киеве, Виннице, Житомире, Харькове и Одессе.

Бренд Эпикур входит в состав ГК OPENMIND.

Основатель и СЕО ГК OPENMIND – Алексей Коваленко.

Генеральный директор Чао «Владимир-Волынская птицефабрика» – Алина Сыч.