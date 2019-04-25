ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» розпочинає будівництво нового цеху переробки Епікур, який дозволить підприємству збільшити виробництво курятини у два рази.

Нові виробничі потужності будуть відведені для ТМ «Епікур» – курячого м’яса, вирощеного без антибіотиків і стимуляції росту.

Бренд Епікур – це принципово новий за якістю продукт, який за рік свого існування здійснив справжній прорив на ринку курятини України. Розвиток цього бренду натуральної курятини має стратегічне значення в діяльності птахофабрики, оскільки попит в торгових мережах на нову продукцію Епікур зростає майже на 40% щомісяця.

Будівництво нового забійного цеху дозволить задовольнити існуючи потреби ринку України та підготуватися до експорту курятини у Європу. Вартість проекту, на ділянці площею 12,96 га за межами населених пунктів, оцінюється в 38 млн €.

Проект передбачає зведення цеху переробки потужністю 13,5 тисяч бройлерів на годину, та більше 50 технологічних та допоміжних будівель й споруд. Крім того, особливістю проекту є автоматизація усіх виробничих процесів забійного цеху, повне оснащення сучасним обладнанням від відомих європейських виробників та надійна систему еко-безпеки об’єкту за рахунок вторинної переробки виробничих відходів та наявності очисних споруд.

Будівництво нового забійного цеху «Епікур» планують завершити за 1,5 – 2 роки, що дозволить Володимир-Волинський птахофабриці отримати «єврономер» для експорту до країн ЄС та вийти на принципово новий рівень розвитку.

"Епікур – революція ринку курятини України. Це принципово новий формат виробництва та якість курячого м'яса, вирощеного без антибіотиків. Продукт, якому ми довіряємо самі, бо він створений для здорового та повноцінного життя. Сьогодні Епікур це вже більше ніж просто бренд натуральної та смачної курятини –це нові стандарти, цінності та культура ведення бізнесу" - говорить Аліна Сич, Генеральний директор ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»

Інформаційна довідка:

ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» – сучасне україно-голландське підприємство, яке входить до 3-ки лідерів національного ринку курятини. За результатами 2017 року частка птахофабрики за обсягом виробництва становила близько 6%.

Птахофабрика розташована в екологічно чистому регіоні України, в 12 кілометрах від кордону з Польщею, у с. Федорівка, Володимир-Волинського р-ну, Волинської області.

До інфраструктури птахофабрики входять 100 пташників, розташованих на 11 майданчиках з вирощування птиці, власний забійний цех та комбікормовий завод потужністю виробництва 50 т сировини на годину, близько 4 га землі для вирощування кукурудзи, сої, пшениці і рапсу.

Гордість Володимир-Волинської птахофабрики – бренд Епікур, смачне та корисне куряче м’ясо, яке вирощено без антибіотиків та стимуляції росту.

Відсутність антибіотиків та інших шкідливих домішок на всіх етапах виробництва підтверджують регулярні аналізи в державних профільних лабораторіях на 10-й, 20-й, 30-й та 42-й день вирощування курки, та додаткові лабораторні дослідження курятини перед пакуванням.

Команда Епікур – це більше ніж 1200 фахівців у 7 обласних філіалах: у Володимирі-Волинському, Львові, Києві, Вінниці, Житомирі, Харкові та Одесі.

Бренд Епікур входить до складу ГК OPENMIND.

Засновник та СЕО ГК OPENMIND – Олексій Коваленко.

Генеральний директор ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» – Аліна Сич.