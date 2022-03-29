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Чалый описал, как Россия может стать гарантом безопасности Украины

Фото: Александр Чалый (третий слева) (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Член украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый попытался разъяснить необходимость предоставление России статуса гаранта безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Мы ищем такую форму, чтобы мы реализовали мечту – иметь гарантии, которые имеют страны НАТО, но эти гарантии были бы получены через договоренность по линии НАТО-Украина-РФ", – заявил Чалый.

По словам дипломата, Украина стремится получить гарантии в юридической форме, которые будут обязательны к исполнению всеми гарантами безопасности. Чалый заявил о поиске Украиной возможности вступления в НАТО без фактического присоединения.

Член украинской делегации уверен, что гарантами безопасности Украины должны стать все 5 государств, входящих в Совбез ООН. В том числе и Россия.

К слову, глава МИД Турции спрогнозировал близкий саммит своих коллег из Украины и РФ.

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