Чалий описав, як Росія може стати гарантом безпеки України

Член української делегації на переговорах із РФ Олександр Чалий спробував пояснити необхідність надання Росії статусу гаранта безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.
"Ми шукаємо ту форму, щоб ми реалізували мрію – мати гарантії, які мають країни-НАТО, але ці гарантії були б отримані через домовленість по лінії НАТО-Україна-РФ", – заявив Чалий.
За словами дипломата, Україна прагне отримати гарантії в юридичній формі, які будуть обов'язковими до виконання для всіх гарантів безпеки. Чалий заявив про пошук Україною можливості вступу в НАТО без фактичного приєднання.
Член української делегації впевнений, що гарантами безпеки України мають стати всі 5 держав, що входять до Ради безпеки ООН. Зокрема, і Росія.
До слова, очільник МЗС Туреччини спрогнозував близький саміт своїх колег з України та РФ.
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