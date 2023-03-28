Challenger в Україні. Резніков випробував танки від Британії та показав відео

За його словами, невдовзі британські танки відправлять на виконання бойових завдань.

"Було дуже приємно покататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Невдовзі ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань. Дякую, Ріші Сунак, Бен Воллес та британський народ", - написав Резніков під відео.

Зазначимо, що точну кількість танків, які вже отримані Україною від Британії він не назвав. Однак Лондон пообіцяв Києву передати 14 таких танків.

Нагадаємо, перед цим міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що в Україну вже прибули британські Challenger 2, а також американські Stryker та Cougar та німецькі Marder.

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