Challenger 2 і не тільки. Резніков показав нову техніку підрозділів десантників ЗСУ

"Сьогодні мав за честь спільно з командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майором Максимом Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про британські Challenger 2, американські Stryker та Cougar, а також німецькі Marder.

Ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною. Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. Так, пройдено великий шлях. І багато ще попереду. Всі наші міста будуть звільнені та ми вийдемо на кордони, міжнародно визнані у 1991 році. А ця нова техніка складе добру компанію своїм "побратимам" на полі бою.

Резніков зауважив, що переваги цієї техніки невдовзі завдяки українським військовим відчують на собі російські окупанти.

Україна отримала від Британії 14 танків Challenger 2, 40 БМП Marder та мінімум 90 БТР Stryker.