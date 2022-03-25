На ЧАЭС не было ротации персонала с 21 марта, - Наблюдатель ООН

Наблюдатель ООН заявил, что персонал Чернобыльской АЭС находится на станции с 21 марта. Украина так же отметила, что не знает, когда будет возможна следующая ротация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что с 21 марта на Чернобыльской атомной станции не было ротации технического персонала, сообщил в пятницу ядерный наблюдатель ООН.

В четверг регулирующий орган Украины сообщил МАГАТЭ, что российские обстрелы контрольно-пропускных пунктов в близлежащем городе Славутич, где проживают многие сотрудники Чернобыльской АЭС, "препятствовали их поездкам на станцию и обратно", - говорится в заявлении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в последние недели сложилась тяжелая ситуация, в которой оказался персонал, обслуживающий украинские ядерные объекты, где присутствуют российские военные.