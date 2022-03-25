RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На ЧАЕС не було ротації персоналу з 21 березня, - спостерігач ООН

Фото: Чорнобильська АЕС (pravda.com.ua)
Автор: RBC.UA

Спостерігач ООН заявив, що персонал Чорнобильської АЕС знаходиться на станції з 21 березня. Україна так само зазначила, що не знає, коли буде можлива наступна ротація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що з 21 березня на Чорнобильській атомній станції не було ротації технічного персоналу, повідомив у п'ятницю ядерний спостерігач ООН.

У четвер регулюючий орган України повідомив МАГАТЕ, що російські обстріли контрольно-пропускних пунктів в довколишньому місті Славутич, де проживають багато співробітників Чорнобильської АЕС, "перешкоджали їх поїздкам на станцію і назад", - йдеться в заяві.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що в останні тижні склалася важка ситуація, в якій опинився персонал, який обслуговує українські ядерні об'єкти, де присутні російські військові.

Зазначимо, що раніше в Чорнобильській зоні вирували лісові пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧАЕС