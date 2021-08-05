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В cети появились фото возможного iPhone 13: у него нет разъема для подзарядки

Автор: Сергей Пышкин

В cеть попали фотографии предполагаемого iPhone 13 Pro. Согласно кадрам, возможно, старшая версия новой линейки не будет иметь разъема для подзарядки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Techytronics.

Пока неизвестно, настоящие ли это фотографии новенького iPhone 13 Pro, или же его макета, однако пользователи заметили, что в смартфоне отсутствует разъем для подзарядки.

Согласно опубликованным кадрам, Apple решила избавиться от Ligthning разъемов, взамен оставив в телефоне магнитные контакты для беспроводной подзарядки. Вероятнее всего то, что компания планирует полностью перевести флагман на использование магнитной зарядки MagSafe.

Также, согласно другим источникам, известно, что Apple добавила к iPhone 13 несколько уменьшенный вырез экрана, чтобы расположить в нем фронтальную камеру и другие датчики, которые необходимы для функционирования Face ID.

Напомним, что презентацию новой линейки Apple стоит ожидать уже в сентябре текущего года.

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