"Головне - не зрадити довіру": CEO OMD Optimum Media Оксана Журовіч про лідерство та сенси під час війни

Зміна пріоритетів: від зарплати до сенсів

За словами Журовіч, війна докорінно змінила пріоритети працівників. Якщо раніше ключовим фактором при виборі компанії була заробітна плата, то сьогодні на перший план виходять сильне лідерство, ефективне середовище, соціальна відповідальність та спільні цінності.

"Щоб залучити й утримати талановитих людей, компанія повинна мати сильного лідера, створити ефективне середовище, демонструвати соціальну відповідальність і формувати зі співробітниками спільні цінності", - зазначає лідерка.

Лідерство через відкритість і довіру

CEO OMD підкреслює важливість прозорості, довіри та швидкого зворотного зв’язку в управлінні командою. Вона практикує політику "відкритого столу" (open desk policy), що дозволяє кожному співробітнику звернутися до неї з будь-яким питанням.

"Я навчаю менеджерів не "контролювати", а "направляти" і не боюся дозволити команді помилятися", - ділиться Оксана Журовіч.

Турбота про команду

Одним з пріоритетів у роботі з командою вона називає ментальне здоровʼя та здоровий баланс між роботою і відпочинком. У компанії впроваджено низку ініціатив: soft onboarding, peer mentoring, гнучкий графік, Mental Health Day щомісяця, скорочені пʼятниці до 15:00 і подовжені святкові вихідні.

"Ми прагнемо перейти на чотириденний робочий тиждень. Після довгого вікенду я бачу, як підвищується ефективність і покращуються результати", - розповідає Оксана.

У компанії також є корпоративний психолог і тренінги з коучем, де працівників вчать відпочивати.

"Це стало відкриттям: багато хто не вміє цього робити. Вигорання - це не слабкість, це симптом сили, витраченої без балансу. Саме тому я будую процеси в компанії так, щоб кожен мав простір дихати", - підкреслює CEO OMD.

Сенси під час війни

Журовіч вважає, що в умовах війни важливо не лише вижити, а й зберегти сенси, які допомагають ухвалювати складні рішення. Вона наголошує на ролі медіаагенції у формуванні етичного та осмисленого медіаконтексту України.

"Ми працюємо на перетині комунікацій, культури й впливу. Ми не просто транслюємо меседжі брендів - ми формуємо медіаконтекст України. І цей контекст має бути не лише професійним, а й етичним, осмисленим, людяним", - підкреслює лідерка.

Нагадаємо, OMD Optimum Media Ukraine є частиною американського холдингу Omnicom і вже понад 22 роки розробляє та впроваджує комплексні рекламні стратегії для міжнародних і локальних брендів в Україні, таких як McDonald’s, PepsiCo, Henkel, Philips, Sanofi, Sony Pictures, Nissan, Renault, Glovo, Servier, "Нова пошта", "Епіцентр", АТБ, Robota.ua, OLX та інших. У 2024 році на міжнародному фестивалі "Каннські леви" OMD Global було визнано медіамережею року.

Оксана Журовіч - CEO міжнародної медіаагенції OMD Optimum Media Ukraine, частини американського холдингу Omnicom. Оксана здобула ступінь магістра "Міжнародна економіка". Має 20 років управлінського досвіду в рекламній індустрії - як на боці клієнтів, так і телеканалів та агенцій. Членкиня правління IAB Ukraine - некомерційної організації інтерактивної реклами, що входить до глобальної мережі Interactive Advertising Bureau, представлена у 40 країнах на чотирьох континентах.