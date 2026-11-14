CEO ДТЕК Тімченко закликав міжнародних партнерів посилити ППО України

Раніше він повідомляв, що зараз ДТЕК Ріната Ахметова бореться за виживання людей та всієї країни взимку.

Зазначимо і те, що Тімченко не вперше звертається до міжнародних партнерів. До цього Тімченко закликав світову спільноту допомогти у відновленні пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури.