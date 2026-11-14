CEO ДТЭК Тимченко призвал международных партнеров усилить ПВО Украины

По его словам, журналисты BBC посетили одну из теплоэлектростанций ДТЭК, где увидели разрушения, масштабы которых были одними из самых больших за пять лет войны.



Тимченко подчеркнул, что последствия этих атак ощущают украинские семьи, которые в преддверии зимы вынуждены часами оставаться без света и отопления.



"Наши энергетики борются за восстановление разрушающего россия. Но устойчивость не может заменить защиту", - отметил глава ДТЭК.



Он подчеркнул, что усиление украинского ПВО необходимо не только для защиты энергетических объектов, но и для обеспечения нормальной жизни миллионов людей.



"Именно поэтому наше послание партнерам Украины очень простое: дайте нам ПВО для защиты нашей энергосистемы и вы защитите повседневную жизнь миллионов людей", - подытожил Тимченко.