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CEO ДТЕК Тімченко закликав міжнародних партнерів посилити ППО України

16:21 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Новіков
CEO ДТЕК Тімченко закликав міжнародних партнерів посилити ППО України Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко (фото: facebook.com.DTEKcompany)
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Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав міжнародних партнерів посилити протиповітряну оборону України, щоб захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак та забезпечити електроенергією мільйони українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з іноземними журналістами.

За його словами, журналісти BBC відвідали одну з теплоелектростанцій ДТЕК, де побачили руйнування, масштаби яких були одними з найбільших за п’ять років війни.

Тімченко наголосив, що наслідки цих атак відчувають українські родини, які напередодні зими змушені годинами залишатися без світла та опалення.

"Наші енергетики борються за відновлення того, що руйнує росія. Але стійкість не може замінити захист", - зазначив очільник ДТЕК.

Він підкреслив, що посилення української ППО необхідне не лише для захисту енергетичних об’єктів, а й для забезпечення нормального життя мільйонів людей.

"Саме тому наше послання партнерам України дуже просте: дайте нам ППО для захисту нашої енергосистеми, і ви захистите повсякденне життя мільйонів людей", - підсумував Тімченко.

Раніше він повідомляв, що зараз ДТЕК Ріната Ахметова бореться за виживання людей та всієї країни взимку.

Зазначимо і те, що Тімченко не вперше звертається до міжнародних партнерів. До цього Тімченко закликав світову спільноту допомогти у відновленні пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури.

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