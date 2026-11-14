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CEO ДТЭК Тимченко призвал международных партнеров усилить ПВО Украины

16:21 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Новиков
CEO ДТЭК Тимченко призвал международных партнеров усилить ПВО Украины Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко (фото: facebook.com.DTEKcompany)
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Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал международных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы оградить энергетическую инфраструктуру от российских атак и обеспечить электроэнергией миллионы украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе встречи с иностранными журналистами.

По его словам, журналисты BBC посетили одну из теплоэлектростанций ДТЭК, где увидели разрушения, масштабы которых были одними из самых больших за пять лет войны.

Тимченко подчеркнул, что последствия этих атак ощущают украинские семьи, которые в преддверии зимы вынуждены часами оставаться без света и отопления.

"Наши энергетики борются за восстановление разрушающего россия. Но устойчивость не может заменить защиту", - отметил глава ДТЭК.

Он подчеркнул, что усиление украинского ПВО необходимо не только для защиты энергетических объектов, но и для обеспечения нормальной жизни миллионов людей.

"Именно поэтому наше послание партнерам Украины очень простое: дайте нам ПВО для защиты нашей энергосистемы и вы защитите повседневную жизнь миллионов людей", - подытожил Тимченко.

Ранее он сообщал, что сейчас ДТЭК Рината Ахметова борется за выживание людей и всей страны зимой.

Отметим и то, что Тимченко не в первый раз обращается к международным партнерам. До этого Тимченко призвал мировое сообщество помочь в восстановлении поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры.

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