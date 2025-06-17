CBAM знищить конкурентоздатність української продукції в ЄС, - Біоенергетична асоціація

"З 2026 року у Євросоюзі почне діяти Механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM): на імпортерів будуть накладені фінансові зобов’язання з оплати включених викидів парникових газів у товарах, вироблених за межами ЄС", - зазначив він.

Це, за словами експерта, у результаті загрожує значними втратами для українського експорту, який поки що не має механізму компенсації вуглецевих платежів.

"Це змусить євросоюзівських імпортерів переорієнтуватися на ввезення в ЄС низьковуглецевих товарів або спробувати перекласти свої видатки, пов'язані з купівлею сертифікатів CBAM, на виробників у третіх країнах", - пояснив Гелетуха.

Гелетуха наводить дані аналітиків GMK Center, за якими перш за все постраждає металургійна галузь: у 2030 році її втрати можуть сягнути 1,6 мільярда доларів. Загалом же за період 2026-2030 років Україна може недоотримати 4,7 мільярда доларів експортної виручки, а втрати інвестицій складуть близько 2,7 мільярда. CBAM зробить неконкурентоспроможними поставки українського цементу, добрив, чавуну, квадратних заготовок і сортового прокату через їх високу вуглецеву інтенсивність та необхідність CBAM-виплат.

"Найбільше від CBAM постраждають країни, виробники яких експортують в ЄС значний обсяг відносно дешевих вуглецевоємних товарів і не застосовують внутрішнє вуглецеве ціноутворення. Це загрожує й українському експорту в ЄС, на чому наголошують вітчизняні промислові виробники та галузеві асоціації", - зазначив Гелетуха.