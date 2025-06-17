CBAM знищить конкурентоздатність української продукції в ЄС, - Біоенергетична асоціація

Запровадження механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) у Євросоюзі поставить українських експортерів у вкрай невигідне становище. Він діятиме з 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Георгія Гелетухи, доктора технічних наук, голови правління Біоенергетичної асоціації України.
"З 2026 року у Євросоюзі почне діяти Механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM): на імпортерів будуть накладені фінансові зобов’язання з оплати включених викидів парникових газів у товарах, вироблених за межами ЄС", - зазначив він.
Це, за словами експерта, у результаті загрожує значними втратами для українського експорту, який поки що не має механізму компенсації вуглецевих платежів.
"Це змусить євросоюзівських імпортерів переорієнтуватися на ввезення в ЄС низьковуглецевих товарів або спробувати перекласти свої видатки, пов'язані з купівлею сертифікатів CBAM, на виробників у третіх країнах", - пояснив Гелетуха.
Гелетуха наводить дані аналітиків GMK Center, за якими перш за все постраждає металургійна галузь: у 2030 році її втрати можуть сягнути 1,6 мільярда доларів. Загалом же за період 2026-2030 років Україна може недоотримати 4,7 мільярда доларів експортної виручки, а втрати інвестицій складуть близько 2,7 мільярда. CBAM зробить неконкурентоспроможними поставки українського цементу, добрив, чавуну, квадратних заготовок і сортового прокату через їх високу вуглецеву інтенсивність та необхідність CBAM-виплат.
"Найбільше від CBAM постраждають країни, виробники яких експортують в ЄС значний обсяг відносно дешевих вуглецевоємних товарів і не застосовують внутрішнє вуглецеве ціноутворення. Це загрожує й українському експорту в ЄС, на чому наголошують вітчизняні промислові виробники та галузеві асоціації", - зазначив Гелетуха.
Нагадаємо, низка інших експертів наголошували на необхідності тимчасового призупинення СВАМ відповідно до статті 30(7) Регламенту, що прямо дозволяє це зробити для країн, які постраждали від непередбачуваних катастроф.
Нагадаємо, заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка раніше заявив, що офіційне звернення щодо відтермінування CBAM уже готується. Міндовкілля, у свою чергу, заявило, що уряд формує спільну позицію для офіційного звернення до Єврокомісії.
Крім того, за словами президента Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія Кінаха, європейський механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM), який передбачає запровадження "вуглецевого мита" з 2026 року є серйозною загрозою для промисловості України.
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