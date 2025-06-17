CBAM уничтожит конкурентоспособность украинской продукции в ЕС, - Биоэнергетическая ассоциация

Введение механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) в Евросоюзе поставит украинских экспортеров в крайне невыгодное положение. Он будет действовать с 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Георгия Гелетухи, доктора технических наук, председателя правления Биоэнергетической ассоциации Украины.
"С 2026 года в Евросоюзе начнет действовать Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM): на импортеров будут наложены финансовые обязательства по оплате включенных выбросов парниковых газов в товарах, произведенных за пределами ЕС", - отметил он.
Это, по словам эксперта, в результате грозит значительными потерями для украинского экспорта, который пока не имеет механизма компенсации углеродных платежей.
"Это заставит евросоюзовских импортеров переориентироваться на ввоз в ЕС низкоуглеродных товаров или попытаться переложить свои расходы, связанные с покупкой сертификатов CBAM, на производителей в третьих странах", - пояснил Гелетуха.
Гелетуха приводит данные аналитиков GMK Center, по которым прежде всего пострадает металлургическая отрасль: в 2030 году ее потери могут достичь 1,6 миллиарда долларов. В целом же за период 2026-2030 годов Украина может недополучить 4,7 миллиарда долларов экспортной выручки, а потери инвестиций составят около 2,7 миллиарда. CBAM сделает неконкурентоспособными поставки украинского цемента, удобрений, чугуна, квадратных заготовок и сортового проката из-за их высокой углеродной интенсивности и необходимости CBAM-выплат.
"Больше всего от CBAM пострадают страны, производители которых экспортируют в ЕС значительный объем относительно дешевых углеродоемких товаров и не применяют внутреннее углеродное ценообразование. Это угрожает и украинскому экспорту в ЕС, что подчеркивают отечественные промышленные производители и отраслевые ассоциации", - отметил Гелетуха.
Напомним, ряд других экспертов отмечали необходимость временного приостановления CBAM в соответствии со статьей 30 (7) Регламента, что прямо позволяет это сделать для стран, пострадавших от непредсказуемых катастроф.
Напомним, заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка ранее заявил, что официальное обращение об отсрочке CBAM уже готовится. Минприроды, в свою очередь, заявило, что правительство формирует общую позицию для официального обращения к Еврокомиссии.
Кроме того, по словам президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, европейский механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), который предусматривает введение "углеродной пошлины" с 2026 года является серьезной угрозой для промышленности Украины.
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