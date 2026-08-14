CBAM - це мито під іншою назвою: як екоподаток захищає ринок ЄС

Автор матеріалу FT, посол США при ЄС, порівнює CBAM із американськими митами на сталь та алюміній, запровадженими з міркувань національної безпеки. На його думку, обидва механізми мають схожу економічну мету - підвищити вартість імпорту та захистити внутрішніх виробників від іноземної конкуренції.

CBAM передбачає, що імпортери сталі, алюмінію та низки інших товарів мають сплачувати за вбудовані в продукцію викиди CO₂ через придбання відповідних сертифікатів. Їхня вартість прив'язана до ціни вуглецю в ЄС і наразі становить близько 80 євро за тонну CO₂.

За оцінкою автора, механізм створює додаткові витрати для імпортної продукції та захищає європейських виробників, які вже сплачують за викиди в рамках системи торгівлі квотами ЄС.

У матеріалі також наголошується на суперечності в позиції Брюсселя. ЄС критикує США за застосування тарифів до продукції зі сталі та алюмінію, водночас сам запроваджує CBAM, який має аналогічний протекціоністський ефект.

Автор вважає, що CBAM може погіршити конкурентоспроможність імпортної сталі та алюмінію на європейському ринку, особливо для країн, де немає аналогічної системи ціноутворення на викиди.

Зокрема, з 1 січня 2026 СВАМ в повній мірі застосовується до української продукції. Хоча Україна не мала жодної можливості проводити екологічну модернізацію за умов повномосштабного вторгнення РФ, та її терору проти енергетики і промисловості.

У публікації йдеться, що розширення переліку товарів, на які поширюватиметься CBAM, також суперечить зобов'язанням ЄС щодо скорочення промислових тарифів та нетарифних бар'єрів.

"Тариф є тарифом, навіть якщо він має іншу назву", - зазначає автор статті, наголошуючи, що ЄС ризикує втратити довіру як прихильник правил міжнародної торгівлі, якщо одночасно критикуватиме протекціонізм США та застосовуватиме аналогічні інструменти.

СВАМ для України

Механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) в Україні запрацював з 1 січня 2026. Це вуглецеве мито на імпорт до ЄС таких товарів, як сталь, цемент, добрива, електроенергія, алюміній та водень.

Галузеві експерти та аналітики неодноразово попереджали про негативні наслідки впровадження СВАМ для промисловості та економіки держави в цілому.