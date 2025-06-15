CBAM сильно углубит кризис в украинской экономике, - Забловский
Европейский механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) угрожает всей экономике Украины. Он должен заработать с 2026 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрея Забловского.
По его мнению, Украина объективно не полностью готова к введению CBAM, поэтому необходимо активизировать переговоры по этому поводу.
"Большинство экспертов в качестве возможного ключевого аргумента на переговорах с ЕК апеллируют к ст. 30.7 Регламента CBAM, содержащей положение о форс-мажоре для стран, пострадавших от непредсказуемых, исключительных и неспровоцированных событий, наносящих серьезный ущерб их экономической и промышленной инфраструктуре", - отметил Забловский.
По его подсчетам, в случае реализации механизма без отсрочки или исключений, потери украинского экспорта в течение 2026-2030 годов могут достичь 4,7 млрд долларов.
Инвестиционные потери за тот же период составят около 2,7 млрд долларов. Украинская экономика может не досчитаться 6,4% ВВП, а сокращение рабочих мест превысит 116 тысяч.
Введение экопошлины CBAM в Украине
Напомним, заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка ранее заявил, что официальное обращение об отсрочке CBAM уже готовится. Минприроды, в свою очередь, заявило, что правительство формирует общую позицию для официального обращения в Еврокомиссию.
Кроме того, по словам президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, европейский механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), который предусматривает введение "углеродной пошлины" с 2026 года, является серьезной угрозой для промышленности Украины. Если новые правила применят без адаптационного периода, последствия для украинской экономики, ослабленной войной, могут быть катастрофическими.
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