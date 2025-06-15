CBAM сильно углубит кризис в украинской экономике, - Забловский

Европейский механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) угрожает всей экономике Украины. Он должен заработать с 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрея Забловского.

По его мнению, Украина объективно не полностью готова к введению CBAM, поэтому необходимо активизировать переговоры по этому поводу.

"Большинство экспертов в качестве возможного ключевого аргумента на переговорах с ЕК апеллируют к ст. 30.7 Регламента CBAM, содержащей положение о форс-мажоре для стран, пострадавших от непредсказуемых, исключительных и неспровоцированных событий, наносящих серьезный ущерб их экономической и промышленной инфраструктуре", - отметил Забловский.

По его подсчетам, в случае реализации механизма без отсрочки или исключений, потери украинского экспорта в течение 2026-2030 годов могут достичь 4,7 млрд долларов.

Инвестиционные потери за тот же период составят около 2,7 млрд долларов. Украинская экономика может не досчитаться 6,4% ВВП, а сокращение рабочих мест превысит 116 тысяч.