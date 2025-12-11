ua en ru
Чт, 11 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

CBAM може забрати в України десятки тисяч робочих місць, - Кліматична платформа ФРУ

Україна, Четвер 11 грудня 2025 17:51
UA EN RU
CBAM може забрати в України десятки тисяч робочих місць, - Кліматична платформа ФРУ Фото: CBAM може забрати в України десятки тисяч робочих місць (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Запровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) несе для української економіки значно серйозніші ризики, ніж може здаватися на перший погляд.

Як пише РБК-Україна, про це заявила керівниця проєкту "Кліматична платформа ФРУ" Ольга Кулик.

За словами експертки, у 2023 році обсяг українського експорту товарів до ЄС, які підпадають під CBAM, становив $3,6 млрд, або 9,9% усього експорту з України. Європейський напрям був ключовим для більшості вуглецевомісткої продукції.

"78,3% українського експорту електроенергії, 80,7% експорту алюмінію, 82,5% експорту чорних металів і металопродукції, 86,5% цементу та цементних клінкерів, а також 90,0% експорту добрив у 2023 році були спрямовані до ЄС", - зазначила Кулик.

Вона попереджає, що економічний удар від CBAM може бути різким уже в перший рік після запровадження. За оцінкою експертки, ВВП України може зменшитися на 4,8%, а експорт до ЄС - впасти на 7,8%.

При цьому бюджет щороку недоотримуватиме $2,8 млрд, а ринок праці втратить понад 73 тис. робочих місць. У середньостроковій перспективі втрати будуть ще масштабнішими: за такого сценарію у 2030–2035 роках загальні втрати зайнятості можуть сягнути майже 120 тис. робочих місць, а податкові надходження впадуть на $3,6 млрд.

Кулик наголошує, що від CBAM постраждають не лише експортери, а й уся ланка постачальників сировини та матеріалів на внутрішньому ринку. Водночас можливості для адаптації в українських підприємств обмежені.

"На відміну від європейських металургійних заводів, що працюють у відносно стабільних умовах і отримують від Єврокомісії мільярдні гранти на декарбонізацію, українські металурги таких можливостей не мають", - підкреслює вона.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що Україна має шанс отримати відстрочку дії механізму транскордонного вуглецевого коригування, однак потрібні термінові дії уряду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Уже цими вихідними очікуємо скорочення тривалості відключень світла, - Свириденко
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень