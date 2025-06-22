CBAM може вдарити по українському експорту: у Верховній Раді просять план дій від уряду

За словами Кучеренка, продукція, що підпадає під CBAM, займає вагоме місце в українському експорті.

"У 2024 році до країн ЄС було спрямовано 81% експорту української електроенергії, 77% алюмінію, 63%чорних металів і виробів з них, 94% цементу та клінкеру, 95% добрив", - сказав він.

В умовах заблокованих або ускладнених логістичних маршрутів і демпінгу з боку Росії на третіх ринках, на його думку, саме Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером для української промисловості.

"Додатковий збір знижуватиме конкурентоспроможність української продукції на ринку ЄС, яка і так є низькою через наслідки довготривалої повномасштабної війни. Це в свою чергу негативно вплине на економіку України, яка продовжує перебувати у стані війни та потребує фінансові ресурси, зокрема податки від бізнесу, для фінансування оборони", - наголосив депутат.

Він навів оцінку Федерації роботодавців України та CMD Ukraine. За цими даними, вже у 2026 році CBAM може знизити ВВП України на 4,8%, скоротити експорт товарів до ЄС на майже 8%, індекс продукції переробної промисловості - більш ніж на 13%. Держава ризикує втратити до 125 млрд грн податкових надходжень і 73,1 тис. робочих місць, до 2030 року ці втрати лише зростатимуть.

На думку Кучеренка, Україна має всі юридичні підстави вимагати спеціального режиму в межах CBAM.

"Україна не мала можливості підготуватися до впровадження CBAM і тому інструмент може мати вкрай негативний вплив на її економіку, яка ще має відновитися від наслідків війни. Тому цілком виправданим і справедливим вбачається застосування до України виключення(спеціальні умови) з-під дії фінансових компонентів СВАМ", - додав він.

Він підкреслює, що частина 7 статті 30 Регламенту (ЄС) 2023/956 прямо передбачає можливість дерогації для третіх країн, які зазнали «непередбачуваних та неспровокованих подій із руйнівними наслідками для економіки та промисловості». Україна одночасно відповідає всім трьом критеріям, визначеним у цій статті.

"У зв’язку з високими потенційними ризиками від СВАМ для українського експорту та економіки в цілому, що в результаті призведе до скорочення з наступного року податкових надходжень, необхідних для фінансування оборони, звертаюся до Вас із депутатським зверненням […] прошу надати напрацьований план заходів Уряду щодо здобуття для України спеціального режиму (дерогації) в рамках CBAM відповідно до частини 7 статті 30 Регламенту CBAM", - зазначив народний депутат.