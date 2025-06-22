CBAM может ударить по украинскому экспорту: в Верховной Раде просят план действий от правительства

По словам Кучеренко, продукция, подпадающая под CBAM, занимает весомое место в украинском экспорте.

"В 2024 году в страны ЕС было направлено 81% экспорта украинской электроэнергии, 77% алюминия, 63% черных металлов и изделий из них, 94% цемента и клинкера, 95% удобрений", - сказал он.

В условиях заблокированных или усложненных логистических маршрутов и демпинга со стороны России на третьих рынках, по его мнению, именно Европейский Союз остается ключевым торговым партнером для украинской промышленности.

"Дополнительный сбор будет снижать конкурентоспособность украинской продукции на рынке ЕС, которая и так является низкой из-за последствий долговременной полномасштабной войны. Это в свою очередь негативно повлияет на экономику Украины, которая продолжает находиться в состоянии войны и нуждается в финансовых ресурсах, в частности налогах от бизнеса, для финансирования обороны", - подчеркнул депутат.

Он привел оценку Федерации работодателей Украины и CMD Ukraine. По этим данным, уже в 2026 году CBAM может снизить ВВП Украины на 4,8%, сократить экспорт товаров в ЕС почти на 8%, индекс продукции перерабатывающей промышленности - более чем на 13%. Государство рискует потерять до 125 млрд грн налоговых поступлений и 73,1 тыс. рабочих мест, к 2030 году эти потери будут только расти.

По мнению Кучеренко, Украина имеет все юридические основания требовать специального режима в рамках CBAM.

"Украина не имела возможности подготовиться к внедрению CBAM и поэтому инструмент может иметь крайне негативное влияние на ее экономику, которая еще должна восстановиться от последствий войны. Поэтому вполне оправданным и справедливым представляется применение к Украине исключения (специальные условия) из-под действия финансовых компонентов CBAM", - добавил он.

Он подчеркивает, что часть 7 статьи 30 Регламента (ЕС) 2023/956 прямо предусматривает возможность дерогации для третьих стран, которые подверглись "непредсказуемым и неспровоцированным событиям с разрушительными последствиями для экономики и промышленности". Украина одновременно соответствует всем трем критериям, определенным в этой статье.

"В связи с высокими потенциальными рисками от CBAM для украинского экспорта и экономики в целом, что в результате приведет к сокращению со следующего года налоговых поступлений, необходимых для финансирования обороны, обращаюсь к Вам с депутатским обращением [...] прошу предоставить наработанный план мероприятий Правительства по получению для Украины специального режима (дерогации) в рамках CBAM в соответствии с частью 7 статьи 30 Регламента CBAM", - отметил народный депутат.