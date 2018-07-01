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Cаудовская Аравия не обещала Трампу увеличить добычу нефти, - WSJ

НовостиПолитика    01.07.2018 - 02:23
Фото: флаг Саудовской Аравии (twitter.com/bnhamzh)
Фото: флаг Саудовской Аравии (twitter.com/bnhamzh)

Речь шла о способности Эр-Рияда нарастить добычу нефти, а не о твердом обещании

Саудовская Аравия не брала на себя обязательство увеличить добычу нефти, как об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, речь шла только о такой возможности. Об этом сообщил анонимный высокопоставленный чиновник королевства, передает The Wall Street Journal.

Собеседник издания рассказал, что речь шла скорее о способности Эр-Рияда нарастить добычу нефти, а не о твердом обещании это сделать.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в ходе телефонного разговора в субботу с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом он попросил его увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей и получил на это согласие.

"Только что переговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом и объяснил ему, что из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери. Он согласился", - написал Трамп.

 

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Теги публикации: нефть, Саудовская Аравия, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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