Cаудовская Аравия не обещала Трампу увеличить добычу нефти, - WSJ

Речь шла о способности Эр-Рияда нарастить добычу нефти, а не о твердом обещании

Саудовская Аравия не брала на себя обязательство увеличить добычу нефти, как об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, речь шла только о такой возможности. Об этом сообщил анонимный высокопоставленный чиновник королевства, передает The Wall Street Journal.

Собеседник издания рассказал, что речь шла скорее о способности Эр-Рияда нарастить добычу нефти, а не о твердом обещании это сделать.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в ходе телефонного разговора в субботу с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом он попросил его увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей и получил на это согласие.

"Только что переговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом и объяснил ему, что из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери. Он согласился", - написал Трамп.