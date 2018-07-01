Саудівська Аравія не обіцяла Трампу збільшити видобуток нафти, - WSJ

Йшлося про можливість Ер-Ріяда наростити видобуток нафти, а не про тверду обіцянку

Саудівська Аравія не брала на себе зобов'язання збільшити видобуток нафти, як про це повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, йшлося лише про таку можливість. Про це повідомив анонімний високопоставлений чиновник королівства, передає The Wall Street Journal.

Співрозмовник видання розповів, що йшлося швидше про можливість Ер-Ріяда наростити видобуток нафти, а не про тверду обіцянку це зробити.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що під час телефонної розмови в суботу з королем Саудівської Аравії Сальманом Аль Саудом він попросив його збільшити видобуток нафти до 2 млн барелів і отримав на це згоду.

"Тільки що переговорив із королем Саудівської Аравії Сальманом і пояснив йому, що через кризу і перебої в Ірані і Венесуелі я прошу Саудівську Аравію збільшити видобуток нафти, можливо, до 2 млн барелів, щоб компенсувати втрати. Він погодився", - написав Трамп.