Трамп заявляет о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти

Трамп провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

Глава США Дональд Трамп провел в субботу телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом, в ходе которой попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей и получил на это согласие. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

"Только что переговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом (Аль Саудом, - ред) и объяснил ему, что из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери. Он согласился", - сообщил глава США.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

При этом в официальном заявлении саудовской стороны отмечается, что телефонный разговор между Трампом и королем Сальманом Аль Саудом действительно состоялся. В ходе беседы стороны признали необходимость сохранения стабильности на нефтяном рынке, однако в заявлении ничего не сказано о согласии Саудовской Аравии нарастить добычу нефти, о чем Трамп сообщил в своем Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что власти США просят Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. Отмечалось, что Вашингтон обратился к странам ОПЕК на фоне роста стоимости барреля до рекорда за последние три года.