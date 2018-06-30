Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Трамп заявляет о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти

НовостиЭнергетика    30.06.2018 - 17:46
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

Глава США Дональд Трамп провел в субботу телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом, в ходе которой попросил Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей и получил на это согласие. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

"Только что переговорил с королем Саудовской Аравии Сальманом (Аль Саудом, - ред) и объяснил ему, что из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери. Он согласился", - сообщил глава США.

При этом в официальном заявлении саудовской стороны отмечается, что телефонный разговор между Трампом и королем Сальманом Аль Саудом действительно состоялся. В ходе беседы стороны признали необходимость сохранения стабильности на нефтяном рынке, однако в заявлении ничего не сказано о согласии Саудовской Аравии нарастить добычу нефти, о чем Трамп сообщил в своем Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что власти США просят Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. Отмечалось, что Вашингтон обратился к странам ОПЕК на фоне роста стоимости барреля до рекорда за последние три года.

"Северный поток-2" усугубит зависимость Европы от энергоресурсов РФ, - Госдеп США Трамп опроверг информацию о выходе США из ВТО
Теги публикации: Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Соединенные Штаты Америки, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь