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Casino.ua уклало партнерську угоду зі студією SPRIBE

Фото: Casino.ua уклало партнерську угоду зі студією SPRIBE (прес-служба Casino.ua)
Автор: Олександр Мороз

Casino.ua оголосило про початок співпраці зі студією SPRIBE, відомою інноваційними рішеннями, що вже здобули популярність на українському та європейському ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Casino.ua.

Зазначається, що угода є важливим кроком у реалізації стратегії Casino.ua щодо розширення асортименту та покращення користувацького досвіду.

"Ми прагнемо співпрацювати з найкращими розробниками, щоб пропонувати унікальні рішення та якісний контент", – зазначив директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Як повідомлялося, раніше Casino.ua оголосила про укладення партнерської угоди зі студією розробки Galaxsys.

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