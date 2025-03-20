Casino.ua заключило партнерское соглашение со студией SPRIBE

Отмечается, что соглашение является важным шагом в реализации стратегии Casino.ua по расширению ассортимента и улучшению пользовательского опыта.

"Мы стремимся сотрудничать с лучшими разработчиками, чтобы предлагать уникальные решения и качественный контент", - отметил директор Casino.ua Александр Бабенко.

Как сообщалось, ранее Casino.ua объявила о заключении партнерского соглашения со студией разработки Galaxsys.