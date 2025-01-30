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Casino.ua та EGT Digital оголосили про співпрацю на українському ринку

Фото: Casino.ua та EGT Digital оголосили про співпрацю на українському ринку
Автор: Юлія Бойко

Онлайн-казино Casino.ua уклало угоду з постачальником iGaming-рішень EGT Digital. Співпраця передбачає інтеграцію нових рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, EGT Digital спеціалізується на розробці ігрового софту та має у портфоліо близько 100 найменувань. За словами керівника відділу продажів компанії Цветоміри Друмєвої, угода сприятиме розширенню присутності EGT Digital на українському ринку.

У Casino.ua зазначають, що співпраця з міжнародним розробником відповідає їхньому плану розвитку.

"Інновації та якість, які пропонує EGT Digital, повністю відповідають нашій місії", - наголосив директор компанії Олександр Бабенко.

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