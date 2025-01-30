RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Casino.ua и EGT Digital объявили о сотрудничестве на украинском рынке

Фото: Casino.ua и EGT Digital объявили о сотрудничестве на украинском рынке
Автор: Юлия Бойко

Онлайн-казино Casino.ua заключило соглашение с поставщиком iGaming-решений EGT Digital. Сотрудничество предполагает интеграцию новых решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, EGT Digital специализируется на разработке игрового софта и имеет в портфолио около 100 наименований. По словам руководителя отдела продаж компании Цветомиры Друмевой, сделка будет способствовать расширению присутствия EGT Digital на украинском рынке.

В Casino.ua отмечают, что сотрудничество с международным разработчиком соответствует их плану развития.

"Инновации и качество, которые предлагает EGT Digital, полностью соответствуют нашей миссии", - подчеркнул директор компании Александр Бабенко.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры