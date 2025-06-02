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Casino.ua повідомила про нове партнерство з ELK Studios

Фото: Casino.ua повідомила про нове партнерство з ELK Studios (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Онлайн платформа Casino.ua повідомила про нове партнерство з ELK Studios.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

ELK Studios працює на ринку з 2013 року та спеціалізується на кросплатформенних слотах з високою графічною якістю й інноваційними механіками. Ї

У Casino.ua наголошують, що співпраця з ELK Studios є важливим кроком у розвитку платформи, яка орієнтована на якісний контент та високий рівень користувацького досвіду.

"Унікальний стиль, глибина та якість реалізації ELK Studios прекрасно доповнюють нашу платформу", - прокоментував директор Casino.ua, Олександр Бабенко.

На його думку, це партнерство відкриває нові перспективи для українського ринку онлайн-ігор.

У компанії зазначають, що продовжують активно розширювати портфель, аби запропонувати українській аудиторії найкраще зі світу iGaming.

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