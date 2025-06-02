RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Casino.ua сообщила о новом партнерстве с ELK Studios

Фото: Casino.ua сообщила о новом партнерстве с ELK Studios (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Онлайн платформа Casino.ua сообщила о новом партнерстве с ELK Studios.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

ELK Studios работает на рынке с 2013 года и специализируется на кроссплатформенных слотах с высоким графическим качеством и инновационными механиками. Ї

В Casino.ua отмечают, что сотрудничество с ELK Studios является важным шагом в развитии платформы, которая ориентирована на качественный контент и высокий уровень пользовательского опыта.

"Уникальный стиль, глубина и качество реализации ELK Studios прекрасно дополняют нашу платформу", - прокомментировал директор Casino.ua, Александр Бабенко.

По его мнению, это партнерство открывает новые перспективы для украинского рынка онлайн-игр.

В компании отмечают, что продолжают активно расширять портфель, чтобы предложить украинской аудитории лучшее из мира iGaming.

 

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, которые выдают себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорный бизнес