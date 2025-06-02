Онлайн платформа Casino.ua сообщила о новом партнерстве с ELK Studios.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
ELK Studios работает на рынке с 2013 года и специализируется на кроссплатформенных слотах с высоким графическим качеством и инновационными механиками. Ї
В Casino.ua отмечают, что сотрудничество с ELK Studios является важным шагом в развитии платформы, которая ориентирована на качественный контент и высокий уровень пользовательского опыта.
"Уникальный стиль, глубина и качество реализации ELK Studios прекрасно дополняют нашу платформу", - прокомментировал директор Casino.ua, Александр Бабенко.
По его мнению, это партнерство открывает новые перспективы для украинского рынка онлайн-игр.
В компании отмечают, что продолжают активно расширять портфель, чтобы предложить украинской аудитории лучшее из мира iGaming.
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