Casino.ua сообщила о новом партнерстве с ELK Studios

ELK Studios работает на рынке с 2013 года и специализируется на кроссплатформенных слотах с высоким графическим качеством и инновационными механиками. Ї

В Casino.ua отмечают, что сотрудничество с ELK Studios является важным шагом в развитии платформы, которая ориентирована на качественный контент и высокий уровень пользовательского опыта.

"Уникальный стиль, глубина и качество реализации ELK Studios прекрасно дополняют нашу платформу", - прокомментировал директор Casino.ua, Александр Бабенко.

По его мнению, это партнерство открывает новые перспективы для украинского рынка онлайн-игр.

В компании отмечают, что продолжают активно расширять портфель, чтобы предложить украинской аудитории лучшее из мира iGaming.