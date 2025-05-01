Casino.ua підписало меморандум про співпрацю з Центром відповідальної гри

Меморандум передбачає розвиток програм, які сприятимуть підвищенню прозорості діяльності гральних закладів та забезпеченню соціальної відповідальності в цьому секторі.

Зокрема, це включає розвиток принципів відповідальної гри, запобігання залежності від азартних ігор та забезпечення належного рівня інформованості користувачів.

Як відомо, Рахункова палата України проводить аудит під назвою "Гральний бізнес: очікування та реальність" і залучила Центр відповідальної гри до цього процесу. В рамках аудиту організовано анонімне онлайн-опитування, яке має на меті оцінити проблеми, з якими стикаються бізнес та громадськість, а також шляхи покращення державної політики у цій сфері.

Casino.ua та Центр відповідальної гри закликають усіх зацікавлених осіб приєднатися до участі в опитуванні. Зокрема, для представників бізнесу та громадськості доступні окремі форми анкети.