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Casino.ua подписало меморандум о сотрудничестве с Центром ответственной игры

Фото: Casino.ua подписало меморандум о сотрудничестве с Центром ответственной игры (freepik.com)
Автор: Сергей Новиков

Компания Casino.ua подписала меморандум о сотрудничестве с Общественным союзом "Центр ответственной игры" с целью достижения прозрачности и социальной ответственности в игорном бизнесе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Меморандум предусматривает развитие программ, которые будут способствовать повышению прозрачности деятельности игорных заведений и обеспечению социальной ответственности в этом секторе.

В частности, это включает развитие принципов ответственной игры, предотвращение зависимости от азартных игр и обеспечение надлежащего уровня информированности пользователей.

Как известно, Счетная палата Украины проводит аудит под названием "Игорный бизнес: ожидания и реальность" и привлекла Центр ответственной игры к этому процессу. В рамках аудита организован анонимный онлайн-опрос, целью которого является оценка проблем, с которыми сталкиваются бизнес и общественность, а также пути улучшения государственной политики в этой сфере.

Casino.ua и Центр ответственной игры призывают всех заинтересованных лиц присоединиться к участию в опросе. В частности, для представителей бизнеса и общественности доступны отдельные формы анкеты.

 

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