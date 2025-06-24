Casino.ua оголосив про партнерство з провайдером Push Gaming

Push Gaming працює на ринку вже понад десять років і має значну аудиторію у світі завдяки постійному фокусу на користувацькому досвіді та технологічній досконалості.

У Casino.ua зазначають, що додавання Push Gaming до платформи стало відповіддю на інтерес з боку українських користувачів, а також частиною довгострокової стратегії розвитку.

“Ми уважно прислухаємося до побажань аудиторії - і співпраця з Push Gaming саме той випадок, коли запит користувачів і стратегія розвитку продукту зійшлися», зазначив Олександр Бабенко, директор Casino.ua.