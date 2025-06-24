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Casino.ua оголосив про партнерство з провайдером Push Gaming

Фото: Casino.ua оголосив про партнерство з провайдером Push Gaming (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Онлайн-платформа Casino.ua оголосила про початок співпраці з міжнародним провайдером Push Gaming. Компанія відома розробкою інноваційних відеослотів, сучасну графіку та технічну адаптивність під різні пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Push Gaming працює на ринку вже понад десять років і має значну аудиторію у світі завдяки постійному фокусу на користувацькому досвіді та технологічній досконалості. 

У Casino.ua зазначають, що додавання Push Gaming до платформи стало відповіддю на інтерес з боку українських користувачів, а також частиною довгострокової стратегії розвитку.

“Ми уважно прислухаємося до побажань аудиторії - і співпраця з Push Gaming саме той випадок, коли запит користувачів і стратегія розвитку продукту зійшлися», зазначив Олександр Бабенко, директор Casino.ua.

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