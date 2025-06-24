Casino.ua объявил о партнерстве с провайдером Push Gaming

Push Gaming работает на рынке уже более десяти лет и имеет значительную аудиторию в мире благодаря постоянному фокусу на пользовательском опыте и технологическом совершенстве.

В Casino.ua отмечают, что добавление Push Gaming в платформу стало ответом на интерес со стороны украинских пользователей, а также частью долгосрочной стратегии развития.

"Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям аудитории - и сотрудничество с Push Gaming именно тот случай, когда запрос пользователей и стратегия развития продукта сошлись", отметил Александр Бабенко, директор Casino.ua.