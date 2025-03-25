Casino.ua оголосило про партнерство з APOLLO GAMES

Як повідомляє Casino.ua, співпраця з APOLLO GAMES дозволить адаптувати найновіші тренди індустрії.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб надавати нашим користувачам найкращий контент. Партнерство з APOLLO GAMES – це ще один важливий крок у реалізації цієї стратегії", – заявив директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Нагадаємо, раніше Casino.ua вже оголосила про укладення угод з іншими провідними розробниками, такими як Galaxsys і SPRIBE.