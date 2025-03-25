Casino.ua объявило о партнерстве с APOLLO GAMES

Как сообщает Casino.ua, сотрудничество с APOLLO GAMES позволит адаптировать самые новые тренды индустрии.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставлять нашим пользователям лучший контент. Партнерство с APOLLO GAMES - это еще один важный шаг в реализации этой стратегии", - заявил директор Casino.ua Александр Бабенко.

Напомним, ранее Casino.ua уже объявила о заключении соглашений с другими ведущими разработчиками, такими как Galaxsys и SPRIBE.