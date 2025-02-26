UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Casino.ua і міжнародний провайдер ігор Galaxsys уклали партнерську угоду

Фото: Casino.ua і міжнародний провайдер ігор Galaxsys уклали партнерську угоду (прес-служба компанії)
Автор: Сергій Новіков

Компанія Casino.ua оголосила про укладення партнерської угоди зі студією розробки Galaxsys.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Galaxsys спеціалізується на створенні інноваційних продуктів, які вже представлені на європейському та світовому ринках. Як зазначає Chief Sales and Partner Management Officer компанії Тені Григорян, партнерство з Casino.ua відкриває нові можливості для розширення присутності бренду в Україні.

У Casino.ua підкреслюють, що угода є частиною стратегії з розвитку платформи.

"Ми продовжуємо залучати провідних розробників, які допомагають нам створювати унікальні рішення для українських гравців", - зазначив директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігри