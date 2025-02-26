RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Casino.ua и международный провайдер игр Galaxsys заключили партнерское соглашение

Фото: Casino.ua и международный провайдер игр Galaxsys заключили партнерское соглашение (пресс-служба компании)
Автор: Сергей Новиков

Компания Casino.ua объявила о заключении партнерского соглашения со студией разработки Galaxsys.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Galaxsys специализируется на создании инновационных продуктов, которые уже представлены на европейском и мировом рынках. Как отмечает Chief Sales and Partner Management Officer компании Тени Григорян, партнерство с Casino.ua открывает новые возможности для расширения присутствия бренда в Украине.

В Casino.ua подчеркивают, что сделка является частью стратегии по развитию платформы.

"Мы продолжаем привлекать ведущих разработчиков, которые помогают нам создавать уникальные решения для украинских игроков", - отметил директор Casino.ua Александр Бабенко.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры