CAS відхилив апеляцію України на поразку в матчі проти Швейцарії
Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) відхилив апеляцію Української асоціації футболу на технічну поразку збірної з футболу в матчі Ліги націй проти Швейцарії. У листопаді 2020 року Україні присудили технічну поразку, оскільки після випадку COVID вся делегація була поміщена на карантин.
Відповідне рішення опубліковано на сайті суду.
У рішенні суд підтвердив рішення УЄФА присудити українській збірній 0:3 в матчі зі Швейцарією.
"CAS відхиляє апеляцію УАФ і підтверджує, що матч Швейцарія - Україна оголошено виграним з рахунком 3:0", - йдеться у рішенні.
Також повідомляється, що УЄФА правильно витлумачила свої ж циркуляри, коли визнала, що Українська асоціація футболу мала нести відповідальність за те, що матч не відбувся.
Нагадаємо, 17 листопада 2020 мав пройти останній тур в рамках Ліги націй між Україною і Швейцарією, але по прибуттю до країни українську делегацію всім складом відправили на карантин після кількох позитивних тестів на COVID. При цьому команда заявляла про готовність зіграти, оскільки 13 гравців були здоровими. В результаті Україні присудили технічну поразку.
У грудні 2020 українська сторона оскаржила рішення УЄФА в Спортивному арбітражному суді Лозанни.