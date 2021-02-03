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CAS отклонил апелляцию Ястремской. Она пропустит Australian Open

Автор: Вера Олейник

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской по поводу ее временного отстранения от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил. Она не сможет выходить на корт до вынесения окончательного вердикта.

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Об этом сообщается на сайте суда в Лозанне.

Спортсменка подавала апелляцию с целью, чтобы ее допустили к участию на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила Ястремскую от выступлений на период расследования начиная с 7 января. Несмотря на отстранение, украинка вместе с другими игроками улетела в Австралию.

Перед началом сезона теннисистка заявилась на несколько турниров. В частности, с 1 по 7 февраля на WTA 500 в Мельбурне, затем - Australian Open (8-21 февраля), а также на еще один турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля.

Напомним, также в начале года стало известно об отстранении от соревнований украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева.

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