CAS отклонил апелляцию Ястремской. Она пропустит Australian Open

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской по поводу ее временного отстранения от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил. Она не сможет выходить на корт до вынесения окончательного вердикта.

Об этом сообщается на сайте суда в Лозанне.

Спортсменка подавала апелляцию с целью, чтобы ее допустили к участию на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила Ястремскую от выступлений на период расследования начиная с 7 января. Несмотря на отстранение, украинка вместе с другими игроками улетела в Австралию.

Перед началом сезона теннисистка заявилась на несколько турниров. В частности, с 1 по 7 февраля на WTA 500 в Мельбурне, затем - Australian Open (8-21 февраля), а также на еще один турнир WTA 250, который стартует в Мельбурне 15 февраля.

Напомним, также в начале года стало известно об отстранении от соревнований украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева.