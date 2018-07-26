CAS отклонил апелляции двух россиянок на лишение олимпийских медалей

Вердикт МОК оставлен в силе

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских легкоатлеток Татьяны Лебедевой и Марии Абакумовой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении их олимпийских медалей. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

МОК лишил Лебедеву двух серебряных медалей Игр-2008 в прыжках в длину и тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы, в которой были обнаружены следы туринабола. Абакумову лишили серебра Олимпийских игр 2008 года в Пекине после перепроверки допинг-проб, в которых также был обнаружен туринабол.

Кроме того, была отклонена апелляция российской спортсменки Екатерины Гниденко (велоспорт). Допинг-проба велогонщицы дала положительный результат на анаболические стероиды. На Олимпиаде-2012 Гниденко заняла восьмое место в кейрине.

Слушания по делам спортсменок прошли 14 и 15 мая в штаб-квартире CAS в Лозанне. Судьи постановили, что представители российских спортсменок не смогли доказать, что методы, которые привели к положительным допинг-пробам, не соответствовали международным стандартам.