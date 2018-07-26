CAS відхилив апеляції двох росіянок на позбавлення олімпійських медалей

Вердикт МОК залишений в силі

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляції російських легкоатлеток Тетяни Лебедєвої та Марії Абакумова на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про позбавлення їх олімпійських медалей. Про це повідомляється в прес-релізі суду.

МОК позбавив Лебедєву двох срібних медалей Ігор-2008 в стрибках в довжину і потрійному стрибку за результатами повторної перевірки допінг-проби, в якій були виявлені сліди туринабола. Абакумову позбавили срібла Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні після повторного огляду допінг-проб, в яких також було виявлено Туринабол.

Крім того, була відхилена апеляція російської спортсменки Катерини Гніденко (велоспорт). Допінг-проба велогонщиці дала позитивний результат на анаболічні стероїди. На Олімпіаді-2012 Гніденко посіла восьме місце в кейрині.

Слухання у справах спортсменок пройшли 14 і 15 травня в штаб-квартирі CAS в Лозанні. Судді постановили, що представники російських спортсменок не змогли довести, що методи, які привели до позитивних допінг-проб, не відповідали міжнародним стандартам.