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Carlsberg может остановить производство пива в Польше из-за роста цен на газ

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Варшава, Четверг 25 августа 2022 21:11
Carlsberg может остановить производство пива в Польше из-за роста цен на газ Фото: Carlsberg может остановить производство пива в Польше (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Carlsberg может значительно сократить, или остановить производство пива в Польше из-за нехватки жидкой углекислоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Дефицит углекислоты связан с приостановкой ее производства на крупнейших химических предприятиях страны из-за существенного подорожания газа. Окончательное решение об остановке производства может быть принято через несколько дней.

Сообщается, что дефицит жидкой углекислоты может затронуть и других польских производителей пива. Представители местных подразделений Asahi и Heineken о приостановке своих производств пока не сообщали.

Carlsberg владеет тремя пивоваренными заводами в Польше и занимает третье место на рынке с долей в 19,4%.

Ранее мы писали, что в Финляндии выпустили пиво в честь вступления страны в НАТО. Маленькая пивоварня выпустило напиток под названием OTAN (французский вариант названия Организации Североатлантического договора, - ред.).

Также стало известно, что производство пива "Черниговское" стартовало в Бельгии. Крупнейшая в мире пивоваренная компания AB InBev наладила выпуск украинского пива в городе Лёвен.

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