Carhartt WIP FW25: міцність, колір і форма - три мови сучасного міського стилю

Carhartt WIP завжди говорив мовою функції, але цього сезону - ще й мовою кольору, фактури й форми. Осінньо-зимова колекція 2025 - це еволюція робочого одягу, перетвореного на архітектуру сучасного гардероба.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.
Тут немає нічого зайвого, лише точність ліній, насичені "jewel tones" і нове бачення камуфляжу, яке звучить радше як мистецтво, ніж як принт.
Ця колекція - про міцність, що має шляхетний вигляд, і про колір, який не кричить, а дихає глибиною. Carhartt WIP знову доводить: справжня сила стилю - у матеріалі, з якого він зроблений.
У новій колекції бренд оновлює свої архетипи - куртки, бомбери, штани, - додаючи їм "архітектурності". М’які, об’ємні силуети замінюють звичні прямі лінії, створюючи ефект "скульптурного" тепла. Колірна палітра FW25 - як нічне місто після дощу: глибокий бордо, насичений сапфір, маренго, темно-синій, відтінки граната і ледь помітного фіолету. Ці "jewel tones" контрастують із базовими Hamilton Brown і пісочними тонами, створюючи ефект глибини навіть у простих поєднаннях.
Carhartt WIP показує, що робоча уніформа може бути модною разом зі своєю автентичністю. Кожна деталь - від заклепок до стібків - має значення, а кожна тканина на вигляд, ніби прожила десяток зим.
Вперше Carhartt WIP працює з насиченими відтінками як з основою. Вони не просто прикрашають класичні фасони, вони змінюють сприйняття самої форми. Бордовий замінює чорний як нову базу, сапфіровий створює глибину, а червоний з архівних підкладок перетворюється на акцент, який оживлює нейтральні відтінки курток і брюк.
Це кольори, які дуже різні під сонцем і у вуличному світлі. У поєднанні з грубими текстурами (джинсовим полотном, вельветом, canvas) вони створюють особливу енергію. Тому осінньо-зимова колекція від Carhartt WIP доводить, що навіть робочий одяг може бути кольоровим, але залишатися стриманим.
Головний фокус сезону - "sculptural outerwear", тобто верхній одяг із об’ємом і формою. Куртка OG Active Cold Jacket отримала утеплену конструкцію з фірмовим камуфляжем Camo Combi, Olten Bomber нагадує авіаторський силует із капюшоном "snorkel hood", а класичні Detroit та Michigan chore coats стали довшими й масивнішими: тепер вони більше схожі на архітектурні об’єкти, ніж на робочий спецодяг.
Усі ці речі створені на стику практичності й естетики. Текстури грають головну роль: вельвет, шерстяний pile-фліс, оброблений canvas і м’яко промитий cotton twill. Вони додають не лише тепла, а й відчуття матеріальної глибини - те, що Carhartt завжди робить найкраще.
Камуфляж Carhartt WIP пережив власну еволюцію. Новий чоловічий Camo Combi - це не маскування, а візуальний ритм: насичені плями кольорів зливаються в текстуру, яка майже нагадує абстрактний живопис. Цей принт з’являється на куртках, брюках і аксесуарах, створюючи колекційний образ "utility art".
Жіноча лінія отримала свою інтерпретацію Wild Dog Camo. Легші матеріали, м’якіший контраст і більш плавні переходи відтінків - вона звучить ніжніше, але з тим самим ДНК сили. Цей камуфляж можна побачити на overshirt-сорочках, светрах і карго-штанах, які містять елементи streetwear. Більше про всі нові версії камуфляжу та архівні моделі можна дізнатися на https://prm.com/ua/m/carhartt-wip, де зібрані найактуальніші осінньо-зимові дропи колекції FW25.
Carhartt WIP FW25 - це колекція про дотик. Про те, як матеріал створює настрій. Тут є corduroy, що нагадує про середину ХХ століття, shaggy pile, який хочеться торкнутися, і coated canvas, що витримує дощ, вітер і час.
Базу формують перевірені часом кольори: Hamilton Brown, світлий beige, вицвілі stone canvas. Разом із насиченими “jewel tones” вони створюють контраст, який не гучний, але досить глибокий на вигляд.
Секрет у багатошаровості. Поєднуйте глибокі відтінки верхнього одягу з нейтральними штанами, щоб збалансувати насиченість. Використовуйте яскраво-червоні акценти (наприклад, підкладку або шов), щоб "розірвати" монотонність бежів. Грайте з фактурами: вельвет поверх фланелі, canvas поверх pile-флісу - це створює "скульптурний" об’єм, не обмежуючи рухів. Аксесуари, як завжди у Carhartt, додають характеру: шапки, сумки, рукавички у тих самих камуфляжних або насичених кольорах, що й основа образу.
У час, коли streetwear переживає переосмислення, Carhartt WIP залишається прикладом стабільності. Бренд не женеться за модою - він формує її, зберігаючи своє ДНК. У FW25 це особливо помітно: кожен силует, кожен шов - це продовження спадку, адаптованого до сьогоднішнього міста.
Кампанія сезону розповідає про нічний урбанізм і спокій промислових ландшафтів. Це кадри, сповнені кольору, повітря і практичної елегантності. Carhartt WIP доводить, що функціональність може бути естетичною - і що "робочий одяг" давно став мовою справжнього стилю.
Carhartt WIP FW25 - це нова класика, створена не для показу, а для життя. Вона про те, що кожен день - це ще один проєкт, кожен рух - частина форми, а кожна річ - доказ того, що якість не потребує гучних слів.