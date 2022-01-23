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Cargo Dragon отстыковался от МКС: что корабль доставит на Землю

Автор: Сергей Пышкин

Грузовой корабль Cargo Dragon, принадлежащий компании Илону Маску, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Доставит на Землю научные эксперименты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Корабль доставит на Землю более 2,2 тонны различных грузов, среди которых и научные эксперименты.

Какие эксперименты Dragon доставит на Землю:

Модуль световой микроскопии.

Это ультрасовременный микроскоп, который был направлен к станции еще в 2009 году. Он возвращается на Землю, чтобы уйти на заслуженный отдых.

Он позволил провести ряд исследований микроскопических явлений в условиях микрогравитации.

Благодаря его работе ученым удалось усовершенствовать состав и срок годности потребительских товаров, таких как зубная паста, шампунь или же усовершенствовать 3D-печать. В то же время микроскоп помог в исследовании растений в условиях микрогравитации.

InSPACE-4

Исследование составления крошечных структур коллоидов с помощью магнитных полей. В будущем это поможет усовершенствовать производство новых материалов, например, космических приложений, среди которых тепловые экраны, защита от микрометеоритов, производство энергии, передача энергии или же датчики для роботизированных и пилотируемых миссий.

Передача сигналов клетки в условиях микрогравитации.

Ученые продолжают изучать влияние микрогравитации на клетки млекопитающих.

Исследование важно тем, что в будущем это поможет в разработке контрмер, что важно для поддержания оптимального здоровья в будущих миссиях.

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