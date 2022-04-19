Cаммит G20 не примет итоговую декларацию из-за войны в Украине, - Reuters

На саммите министров финансов и глав центральных банков стран "Большой двадцатки" (G20) не будет принята итоговая декларация. Это связано с войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источника в немецком правительстве, хотя итоговой декларации и не будет, российское вторжение в Украину не останется без комментариев.

"Мы не оставим без комментариев ложь и пропаганду российской стороны", - отметил он.

По его словам, на завтрашнем саммите будет обсуждаться состояние мировой экономики и влияние на нее войны в Украине. Кроме того, официальный Берлин вместе с союзником осудит вторжение России в Украину как причину замедления мировой экономики, роста цен на энергоносители и возможного голода.