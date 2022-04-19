RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Саміт G20 не прийме підсумкову декларацію через війну в Україні, - Reuters

Фото: на саміті G20 не буде спільної заяви (facebook.com/g20org)
Автор: Артем Горовенко

На саміті міністрів фінансів і голів центральних банків країн "Великої двадцятки" (G20) не буде прийнята підсумкова декларація. Це пов'язано з війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела в німецькому уряді, хоча підсумкової декларації й не буде, російське вторгнення в Україну не залишиться без коментарів.

"Ми не залишимо без коментарів брехню і пропаганду російської сторони", - зазначив він.

За його словами, на завтрашньому саміті буде обговорюватися стан світової економіки і вплив на неї війни в Україні. Крім того, офіційний Берлін разом з союзником засудить вторгнення Росії в Україну як причину уповільнення світової економіки, зростання цін на енергоносії і можливого голоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація на цьому тижні відвідає Вашингтон і проведе зустрічі з фінансовими чиновниками країн "Великої сімки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20Війна Росії проти України