UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Cadillac отказывается от автомобилей на бензине

Автор: РБК-Украина

Cadillac заявляет о намерениях перейти на электрическую тягу и отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 году.

Об этом заявил руководитель Cadillac Рори Харви, сообщает европейское подразделение Bloomberg.

Американский автопроизводитель люксовых автомобилей Cadillac отказывается от производства машин с двигателями внутреннего сгорания.

Как сообщается, свой первый электрический кроссовер Cadillac планирует выпустить в 2022 году, а к 2030 году марка планирует полностью отказаться от производства автомобилей на бензиновой тяге сосредоточившись на электрических силовых установках.

Перейти на электрические силовые установки планирует и материнская компания General Motors. Однако Cadillac обещает выполнить эту задачу на пять лет раньше. Первый электромобиль от Cadillac - кроссовер Lyriq планируется выпустить в 2022 году. По данным компании, запас хода нового авто стоимостью 60 тыс. долларов составит около 500 км без подзарядки.

Ранее о намерениях отказаться от производства автомобилей с ДВС заявил немецкий концерн Volkswagen, который планирует полностью перейти на электрические силовые установки.

Также, Mercedes-Benz представил электрическую версию модели GLA EQA мощностью 190 лошадиных сил с запасом хода 500 км.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины CadillacGeneral Motors Corpэлектромобили
Читайте также
Ford хочет полностью перейти электромобили в Европе к 2030 году
Франция намерена стать лидером по производству электромобилей в ЕС
Прогноз погоды