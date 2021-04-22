Cadillac відмовляється від автомобілів на бензині

Cadillac заявляє про наміри перейти на електричну тягу і відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння до 2030 року.

Американський автовиробник люксових автомобілів Cadillac відмовляється від виробництва машин з двигунами внутрішнього згоряння.

Як повідомляється, свій перший електричний кросовер Cadillac планує випустити в 2022 році, а до 2030 року марка планує повністю відмовитися від виробництва автомобілів на бензиновій тязі зосередившись на електричних силових установках.

Перейти на електричні силові установки планує і материнська компанія General Motors. Однак Cadillac обіцяє виконати це завдання на п'ять років раніше. Перший електромобіль від Cadillac - кросовер Lyriq планується випустити в 2022 році. За даними компанії, запас ходу нового авто вартістю 60 тис. доларів складе близько 500 км без підзарядки.