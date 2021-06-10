Бывшую сотрудницу института подозревают в похищении опасного штамма вируса. Хотела продать

Отмечается, что бывшая сотрудница института отвечала за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины. "Имея к ним доступ она присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ", - уточняется в сообщении.

По данным следствия, женщина вынесла из института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни - ньюкаслской болезни птицы. Чтобы скрыть недостачу, завсектором института нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, умышленно уменьшая количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть нового материала присваивала.

"Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания", - сообщили в Офисе генпрокурора, отметив, что флаконы со штаммами вируса были обнаружены при обыске у нее дома в холодильнике.

Подчеркивается, что своими действиями бывшая сотрудница нанесла ущерб институту. Ей сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины). Женщине грозит до 3 лет тюремного заключения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.